«Как летит время!» Акинфеев — о 23-летии с момента первой игры за ЦСКА

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о 23-летии с момента своего первого матча за красно-синих.

«Как летит время! Сегодня ровно 23 года с момента моего первого выхода на поле за основной состав ПФК ЦСКА. Все вспоминают Самару, но дебют случился в Санкт-Петербурге в матче Кубка Премьер-Лиги (кажется, что этот турнир просуществовал не дольше одного сезона)», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Первую игру за армейцев 39-летний голкипер провёл 29 марта 2003 года, когда вышел на замену вместо Дмитрия Крамаренко в матче 1/8 финала Кубка РФПЛ с «Зенитом». Акинфеев отыграл 45 минут и сохранил ворота в неприкосновенности.

Материалы по теме
Акинфеев обратился к экс-игроку ЦСКА Вагнеру Лаву, который объявил о завершении карьеры

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

