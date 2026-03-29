Виктор Онопко рассказал о состоянии Даниила Фомина перед матчем со сборной Мали

Тренер сборной России Виктор Онопко сообщил, что полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин с большой вероятностью пропустит предстоящую товарищескую встречу со сборной Мали. Причиной возможного отсутствия хавбека стал болезненный ушиб.

«Скорее всего, Фомин не примет участия в игре с Мали. Ничего серьёзного, но был сильный ушиб. Мали — очень серьёзный соперник. В проведённых нами матчах, как отмечают некоторые специалисты, исходя из рейтингов, мы должны были забивать чуть ли не по 10 голов, но это не так», — сказал Онопко в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Матч сборной России с Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Мали
