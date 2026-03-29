Чайка — Челябинск, результат матча 29 марта 2026, счёт 2:1, 26-й тур Первой лиги — 2025/2026

«Челябинск» проиграл «Чайке», ведя в счёте до 83-й минуты матча 26-го тура Первой лиги
Завершился матч 26-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Чайка» и «Челябинск». Команды играли на стадионе «Труд» в Подольске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юрий Матвеев из Москвы. Волевую победу со счётом 2:1 праздновали футболисты «Чайки»

Россия — Лига PARI . 26-й тур
29 марта 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 1
Челябинск
Челябинск
0:1 Гаджимурадов – 24'     1:1 Соколов – 83'     2:1 Филев – 90'    

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов, реализовав пенальти. На 83-й минуте хавбек «Чайки» Артём Соколов восстановил равенство в счёте. На 90-й минуте вышедший на замену Арсений Филев принёс «Чайке» победу.

«Челябинск» с 37 очками находится на шестом месте в турнирной таблице. На одно очко больше у «КАМАЗа» и «Спартака» из Костромы, которые также потеряли очки в 26-м туре. «Чайка» с 19 очками располагается на 17-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Лидер Первой лиги продлил неприятную серию. Первое место «Факела» под угрозой?
