«Челябинск» проиграл «Чайке», ведя в счёте до 83-й минуты матча 26-го тура Первой лиги

Завершился матч 26-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Чайка» и «Челябинск». Команды играли на стадионе «Труд» в Подольске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юрий Матвеев из Москвы. Волевую победу со счётом 2:1 праздновали футболисты «Чайки»

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов, реализовав пенальти. На 83-й минуте хавбек «Чайки» Артём Соколов восстановил равенство в счёте. На 90-й минуте вышедший на замену Арсений Филев принёс «Чайке» победу.

«Челябинск» с 37 очками находится на шестом месте в турнирной таблице. На одно очко больше у «КАМАЗа» и «Спартака» из Костромы, которые также потеряли очки в 26-м туре. «Чайка» с 19 очками располагается на 17-й строчке.