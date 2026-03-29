«Такое случается». Араухо высказался о своём подкате под Фодена
Защитник сборной Уругвая и «Барселоны» Рональд Араухо высказался относительно своего подката под полузащитника сборной Англии и «Манчестер Сити» Филипа Фодена в очном матче национальных команд (1:1). Инцидент произошёл в начале второго тайма, через пять минут после него англичанин был заменён.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
Уругвай
1:0 Уайт – 81' 1:1 Вальверде – 90+4'
«Я поговорил с Филом Фоденом после игры, он сказал, что с ним всё в порядке. Такое случается на поле. Я не хотел причинить вред и целился в мяч. Он это знает. Я рад, что с ним всё хорошо», — приводит слова Араухо аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.
Фоден покинул поле на 56-й минуте. Араухо отыграл всё время встречи.
Материалы по теме
Самые опасные травмы в футболе:
