«Родина» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 26-го тура Первой лиги

Сегодня, 29 марта, состоится матч 26-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся московская «Родина» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречу обслужит Матвей Заика (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Родина»: Волков, Дятлов, Мещанинов, Сокол, Крижан, Фищенко, Егорычев, Рейна, Абдусаламов, Максименко, Тимошенко.

«Урал»: Кузнецов, Бегич, Итало, Сунгатулин, Акбашев, Иванисеня, Железнов, Харин, Маргасов, Секулич, Богомольский.

По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 46 очков в 25 встречах. «Урал» с 45 очками в 25 играх располагается на третьей строчке. Возглавляет таблицу воронежский «Факел», команда заработала 53 очка после 25 матчей.