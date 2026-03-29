Игрок «Зенита» Ерохин прокомментировал победу в товарищеском матче с «Кайратом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе над казахстанским «Кайратом» (2:0) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Нино – 12'     2:0 Соболев – 21'    

«Кайрат» — хороший соперник и по интенсивности, и по борьбе, и по всем футбольным моментам. Думаю, это был хороший спарринг для обеих команд. Не так много у нас игроков отсутствовало, у них тоже несколько человек уехали в сборную. Думаю, в рамках подготовки к следующему туру чемпионата этот матч очень полезен — получили полноценную нагрузку и отработали те моменты, которые наигрываем на тренировках», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 22 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место. В нынешнем сезоне «Кайрат» принимал участие в Лиге чемпионов. После восьми туров общего этапа соревнования команда набрала одно очко и заняла 36-е место.

