Игрок «Зенита» Ерохин прокомментировал победу в товарищеском матче с «Кайратом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе над казахстанским «Кайратом» (2:0) в товарищеском матче.

«Кайрат» — хороший соперник и по интенсивности, и по борьбе, и по всем футбольным моментам. Думаю, это был хороший спарринг для обеих команд. Не так много у нас игроков отсутствовало, у них тоже несколько человек уехали в сборную. Думаю, в рамках подготовки к следующему туру чемпионата этот матч очень полезен — получили полноценную нагрузку и отработали те моменты, которые наигрываем на тренировках», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 22 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место. В нынешнем сезоне «Кайрат» принимал участие в Лиге чемпионов. После восьми туров общего этапа соревнования команда набрала одно очко и заняла 36-е место.