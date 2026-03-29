«Минут пять было идти». Писарев рассказал, как не явился на первый вызов в сборную СССР

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал случай, как не явился на первый вызов в юношескую сборную СССР.

«Я живу на Комсомольском проспекте, это минут пять буквально было идти до старого РФС на Лужнецкой набережной. 500 метров. И вот ирония судьбы. Первый вызов мой в юношескую сборную СССР. Всем разослали приглашения, позвонили в «Торпедо». Быть в 12:00 дня на Лужнецкой набережной для поездки на сбор. А там команда была… трое из сборной Грузии, даже из «Жальгириса» был парень, из Минска, с Украины… со всей страны. Из Москвы был я один. И все они слетаются туда, чтобы в 12 сесть на автобус, поехать во Внуково и улететь на сборы. И один, кто опоздал, был я, который жил в 500 метрах. А я просто время перепутал, просто не попал на этот сбор», — сказал Писарев в интервью на YouTube-канале футболиста «Урала» Тимура Аюпова.