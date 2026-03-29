Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мануэль Нойер восстановился от травмы и сможет сыграть в 1/4 финала ЛЧ с «Реалом»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер восстановился от травмы мышцы левой икры. Немецкий голкипер сможет сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (7 апреля). Об этом сообщает аккаунт «Bayern & Germany» в соцсети X со ссылкой на Bild.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, вратарь может вернуться на поле после повреждения во встрече с «Фрайбургом» (4 апреля) в 28-м туре Бундеслиги. Кроме того, второй голкипер мюнхенцев Йонас Урбиг в скором времени завершит лечение правого колена и также будет готов ко встречи со «сливочными».

В нынешнем сезоне Нойер провёл 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и 10 раз сыграл «на ноль».

