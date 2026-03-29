Мануэль Нойер восстановился от травмы и сможет сыграть в 1/4 финала ЛЧ с «Реалом»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер восстановился от травмы мышцы левой икры. Немецкий голкипер сможет сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (7 апреля). Об этом сообщает аккаунт «Bayern & Germany» в соцсети X со ссылкой на Bild.

По информации источника, вратарь может вернуться на поле после повреждения во встрече с «Фрайбургом» (4 апреля) в 28-м туре Бундеслиги. Кроме того, второй голкипер мюнхенцев Йонас Урбиг в скором времени завершит лечение правого колена и также будет готов ко встречи со «сливочными».

В нынешнем сезоне Нойер провёл 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и 10 раз сыграл «на ноль».