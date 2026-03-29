Уэйн Руни: для сборной Англии очень важно, чтобы Гарри Кейн был здоров и находился в форме

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о важности футболиста «Баварии» Гарри Кейна для английской национальной команды.

«Думаю, для сборной Англии очень важно, чтобы Гарри Кейн был здоров и находился в форме. Если это так, то именно Кейн станет той причиной, по которой мы сможем победить.

Но если ты выходишь на матч и внутренне не в полной мере посвящаешь себя игре, то это может привести к травме», — приводит слова Руни Sky Sports.

На чемпионате мира — 2026 сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. На мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой.

