Почётный президент «Баварии» оценил шансы команды пройти «Реал» в 1/4 финала ЛЧ

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес высказался о шансах немецкой команды пройти мадридский «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«50 на 50. Что выделяет «Реал», так это то, что они хороши, когда это действительно важно, в решающих матчах. В целом я думаю, что у нас давно не было таких великолепных четвертьфиналов; там играют только топ-команды», — приводит слова Хёнеса Kicker.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем турнира является «ПСЖ», который в прошлогоднем финале разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.