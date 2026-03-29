Почётный президент «Баварии» оценил шансы команды пройти «Реал» в 1/4 финала ЛЧ
Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес высказался о шансах немецкой команды пройти мадридский «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
«50 на 50. Что выделяет «Реал», так это то, что они хороши, когда это действительно важно, в решающих матчах. В целом я думаю, что у нас давно не было таких великолепных четвертьфиналов; там играют только топ-команды», — приводит слова Хёнеса Kicker.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем турнира является «ПСЖ», который в прошлогоднем финале разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.
