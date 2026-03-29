«Я находился в ближайшем пабе». Дайч — о том, как узнал про слухи о работе в «Тоттенхэме»

Бывший главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч прокомментировал слухи о возможной работе в «Тоттенхэм Хотспур».

«Я находился в ближайшем пабе, когда один парень мне заявил: «Там говорят, что этим вечером у тебя будут переговоры со «шпорами». А я ему: «Ну, сейчас я стою рядом с тобой, держа в руке пинту Гиннесса, так что это маловероятно», — приводит слова Дайча Sky Sports.

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Помимо этого, лондонская команда ранее покинула Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив Атлетико (2:5, 3:2).