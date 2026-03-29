Стало известно, что Кафанов сказал Сафонову после пропущенного гола в матче с Никарагуа

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал речь тренера вратарей национальной команды Виталия Кафанова в перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1), обращённую к голкиперу Матвею Сафонову.

«Мяч полетел конечно, он пошёл туда, потом туда ушёл [показывает рукой в разные стороны]. Видно было. Ты сразу на первую часть полёта среагировал, когда он пошёл влево от тебя. Надо же попал так. Всё самое хорошее нам достаётся, но ничего, ничего. Он ещё и вниз упал. И влево, и вниз. Правда, Моть, я тебя не успокаиваю. Нам сегодня победить надо просто. Поэтому… забудь этот момент. Сейчас будет ещё момент — и выручишь», — сказал Кафанов в перерыве матча.

Футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо забил гол в ворота голкипера российской национальной команды на 16-й минуте после дальнего удара по центру ворот.