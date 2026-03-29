Стало известно, что Кафанов сказал Сафонову после пропущенного гола в матче с Никарагуа

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал речь тренера вратарей национальной команды Виталия Кафанова в перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1), обращённую к голкиперу Матвею Сафонову.
«Мяч полетел конечно, он пошёл туда, потом туда ушёл [показывает рукой в разные стороны]. Видно было. Ты сразу на первую часть полёта среагировал, когда он пошёл влево от тебя. Надо же попал так. Всё самое хорошее нам достаётся, но ничего, ничего. Он ещё и вниз упал. И влево, и вниз. Правда, Моть, я тебя не успокаиваю. Нам сегодня победить надо просто. Поэтому… забудь этот момент. Сейчас будет ещё момент — и выручишь», — сказал Кафанов в перерыве матча.
Футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо забил гол в ворота голкипера российской национальной команды на 16-й минуте после дальнего удара по центру ворот.
- 29 марта 2026
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:58
-
18:58
-
18:56
-
18:51
-
18:40
-
18:27
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
18:15
-
18:13
-
18:08
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:45
-
17:42
-
17:40
-
17:35
-
17:33
-
17:32
-
17:24
-
17:21
-
17:15
-
17:15
-
17:10
-
17:04
-
16:54
-
16:54
-
16:50
-
16:45
-
16:43