Стало известно, что Кафанов сказал Сафонову после пропущенного гола в матче с Никарагуа

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал речь тренера вратарей национальной команды Виталия Кафанова в перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1), обращённую к голкиперу Матвею Сафонову.

27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«Мяч полетел конечно, он пошёл туда, потом туда ушёл [показывает рукой в разные стороны]. Видно было. Ты сразу на первую часть полёта среагировал, когда он пошёл влево от тебя. Надо же попал так. Всё самое хорошее нам достаётся, но ничего, ничего. Он ещё и вниз упал. И влево, и вниз. Правда, Моть, я тебя не успокаиваю. Нам сегодня победить надо просто. Поэтому… забудь этот момент. Сейчас будет ещё момент — и выручишь», — сказал Кафанов в перерыве матча.

Футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо забил гол в ворота голкипера российской национальной команды на 16-й минуте после дальнего удара по центру ворот.

Материалы по теме
«Вы не ожидали». Карпин матерился на футболистов сборной в перерыве игры с Никарагуа
