Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» объявил об увольнении Игора Тудора

Комментарии

Лондонский «Тоттенхэм» объявил об увольнении главного тренера команды Игора Тудора.

«Мы подтверждаем, что по взаимному согласию главный тренер Игор Тудор покидает клуб. Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи также покинули свои должности тренера вратарей и тренера по физической подготовке соответственно.

Мы благодарим Игора, Томислава и Риккардо за их усилия в течение последних шести недель, в течение которых они неустанно работали. Мы также выражаем соболезнования Игору за потерю близкого человека и оказываем ему и его семье поддержку в это трудное время.

Информация о новом главном тренере будет предоставлена ​​в ближайшее время», – сообщает аккаунт «Тоттенхэма» в социальной сети X.

Напомним, ранее лондонский клуб расстался с Ангелосом Постекоглу и Томасом Франком, уволил трёх главных тренеров менее чем за год.

Тудор тренировал «Тоттенхэм» с 14 февраля. При нём команда потерпела пять поражений в семи встречах. На данный момент команда с 30 очками занимает 17-е место в таблице АПЛ, на одно очко опережая зону вылета.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android