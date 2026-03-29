Москвичёв: поддержка фанатов «Зенита» была потрясающей, вираж — это что-то особенное!

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Богдан Москвичёв высказался о победе своей команды в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом» (2:0).

«Мне всегда интересно поиграть с командами из других стран. Международный опыт — это круто. Рад, что удалось сыграть тайм. Стараюсь выкладываться, за любой шанс цепляться. Думаю, неплохой матч в моём исполнении, но бывали и лучше. Зато поддержка фанатов была потрясающей. Это то, ради чего стоит тренироваться и играть. «Вираж» — это что-то особенное в нашем футболе», — сказал Москвичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 22 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место.