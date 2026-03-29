Богдан Москвичёв высказался о вратарской конкуренции в «Зените»

Голкипер «Зенита» Богдан Москвичёв высказался о вратарской конкуренции в составе команды из Санкт-Петербурга.

«Женя Латышонок, Денис Адамов, Миша Кержаков — отличные ребята, все высочайшего класса. Я считаю, что сейчас у нас конкуренция одна из самых плотных и сильных в РПЛ.

При этом все друг друга уважают и не переходят за грань», — сказал Москвичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 22 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 49 очков.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Крыльями Советов» 4 апреля.

Материалы по теме
Москвичёв — о разрыве «крестов»: вратарю легче переносить такую травму
