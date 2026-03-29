«Тоттенхэм Хотспур» уволил третьего тренера за год

«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил об увольнении Игора Тудора с поста главного тренера команды. Это третья тренерская отставка за год в стане «шпор».

В июне 2025 года лондонский клуб уволил Ангелоса Постекоглу, который работал в команде с июля 2023-го и выиграл с данным коллективом Лигу Европы УЕФА. В этой должности его сменил Томас Франк, впоследствии покинувший команду в прошлом феврале.

Тудор тренировал «Тоттенхэм» с 14 февраля. При нём команда потерпела пять поражений в семи встречах. На данный момент команда с 30 очками занимает 17-е место в таблице АПЛ, на одно очко опережая зону вылета.