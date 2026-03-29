Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Писарев: чемпионат СССР был топ. Реальная Лига чемпионов. Сейчас лига была бы, как Англия

Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев высказался об уровне чемпионата Советского Союза.

«Я играл ещё в Советском Союзе. Чемпионат СССР — это реальная Лига чемпионов. Ты приезжаешь в Тбилиси, Киев, Минск, Вильнюс — там полные стадионы. Ощущение, как на Лиге чемпионов. Это я потом понял, в России. И те, кто начинал только с чемпионата России и не играл в СССР, у них нет этого ощущения. Я думаю, сейчас эта лига была бы, как Англия. Реально, по уровню чемпионат СССР был топ, просто топ.

Я застал то время, когда империя разваливалась. Помню игру в Тбилиси, 40 тыс. народу, огромное давление на тебя. В Душанбе, допустим, автобус просто камнями закидали. Я лежал в проходе», — сказал Писарев в интервью на YouTube-канале футболиста «Урала» Тимура Аюпова.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android