Писарев: чемпионат СССР был топ. Реальная Лига чемпионов. Сейчас лига была бы, как Англия

Тренер сборной России Николай Писарев высказался об уровне чемпионата Советского Союза.

«Я играл ещё в Советском Союзе. Чемпионат СССР — это реальная Лига чемпионов. Ты приезжаешь в Тбилиси, Киев, Минск, Вильнюс — там полные стадионы. Ощущение, как на Лиге чемпионов. Это я потом понял, в России. И те, кто начинал только с чемпионата России и не играл в СССР, у них нет этого ощущения. Я думаю, сейчас эта лига была бы, как Англия. Реально, по уровню чемпионат СССР был топ, просто топ.

Я застал то время, когда империя разваливалась. Помню игру в Тбилиси, 40 тыс. народу, огромное давление на тебя. В Душанбе, допустим, автобус просто камнями закидали. Я лежал в проходе», — сказал Писарев в интервью на YouTube-канале футболиста «Урала» Тимура Аюпова.