Литва — Грузия, результат матча 29 марта 2026, счёт 0:2, товарищеский матч

Дубль Микаутадзе помог сборной Грузии обыграть команду Литвы в товарищеском матче
Завершён товарищеский матч между сборными Литвы и Грузии. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала грузинская команда. Встреча состоялась на стадионе имени С. Дарюса и С. Гиренаса (Каунас, Литва). В качестве главного арбитра матча выступил Виталий Спасенников (Рига, Латвия).

29 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Литва
Окончен
0 : 2
Грузия
0:1 Микаутадзе – 70'     0:2 Микаутадзе – 84'    
Удаления: Гинейтис – 90+3' / нет

На 70-й минуте Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и открыл счёт в этой игре, а на 84-й минуте он оформил дубль. У хозяев на 90+3-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Гвидас Гинейтис.

Обе команды не прошли отбор в основной турнир чемпионата мира — 2026. Ближайшим турниром для этих сборных станет Лига наций, розыгрыш которой начнётся в сентябре.

