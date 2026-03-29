Дубль Микаутадзе помог сборной Грузии обыграть команду Литвы в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч между сборными Литвы и Грузии. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала грузинская команда. Встреча состоялась на стадионе имени С. Дарюса и С. Гиренаса (Каунас, Литва). В качестве главного арбитра матча выступил Виталий Спасенников (Рига, Латвия).

На 70-й минуте Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и открыл счёт в этой игре, а на 84-й минуте он оформил дубль. У хозяев на 90+3-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Гвидас Гинейтис.

Обе команды не прошли отбор в основной турнир чемпионата мира — 2026. Ближайшим турниром для этих сборных станет Лига наций, розыгрыш которой начнётся в сентябре.