Сборная Уругвая в матче с Англией показала уникальный вымпел в виде кольчуги

Сборная Уругвая в матче с Англией показала уникальный вымпел в виде кольчуги
Сборная Уругвая в товарищеском матче с национальной командой Англии показала уникальный вымпел в виде кольчуги. Отметим, что в этой игре южноамериканская сборная представила новый комплект формы в рамках кампании Nike «Рождённые сражаться».

27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
Уругвай
1:0 Уайт – 81'     1:1 Вальверде – 90+4'    

Фото: Julian Finney/Getty Images

Встреча команд закончилась вничью со счётом 1:1 благодаря голу полузащитника Федерико Вальверде в концовке на 90+4-й минуте.

Англия и Уругвай примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Английская национальная команда сыграет в группе L с Хорватией, Ганой и Панамой. Сборная Уругвая встретится с Испанией, Кабо-Верде и Саудовской Аравией в квартете H.

ФИФА может понести серьёзные убытки из-за ЧМ-2026. 4 главные причины
