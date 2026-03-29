Бывший помощник Луческу рассказал о состоянии экс-тренера «Зенита» после госпитализации

Бывший помощник Луческу рассказал о состоянии экс-тренера «Зенита» после госпитализации
Комментарии

Александр Спиридон, бывший помощник тренера Мирчи Луческу в «Шахтёре» и «Зените», рассказал о состоянии румынского специалиста после экстренной госпитализации.

«Недавно общались с Мирчей. Он чувствует себя стабильно, завтра будут делать коронарографию» (исследование сосудов сердца. – Прим. «Чемпионата»), – рассказал Спиридон корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее сообщалось, что 80-летний специалист потерял сознание во время технического совещания перед тренировкой сборной Румынии. Луческу возглавляет национальную команду с лета 2024 года. С 2016 по 2017 год наставник тренировал «Зенит».

