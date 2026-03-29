«Я принял правильное решение». Лапорта — о Месси и взаимоотношениях с футболистом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси и взаимоотношениях с футболистом в дальнейшем.

«Мне нужно было принять решение, и я думаю, что принял правильное; результаты говорят сами за себя. Мы смогли восстановить финансовое положение клуба, создали конкурентоспособную команду, и настало время для смены поколений. Карьера Лео подходила к концу, и нам нужно было построить новую команду. Хотел бы я построить новую команду с помощью Лео? Да. Мы пытались, но это было невозможно.

Будущие отношения будут такими, какими их хочет видеть Лео и какой их хочет видеть «Барселона». В какой-то момент их интересы снова совпадут», — приводит слова Лапорты Marca.

Месси провёл в «Барселоне» 17 лет (2003-2021), став настоящей легендой клуба. За это время он забил 672 гола в 778 матчах, выиграл 35 трофеев, включая 10 титулов Ла Лиги и четыре Лиги чемпионов, а также множество других наград.