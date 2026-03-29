Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черноморец — Ротор, результат матча 29 марта 2026, счёт 1:4, 26-й тур Первой лиги — 2025/2026

«Ротор» разгромил «Черноморец» в 26-м туре Первой лиги
Комментарии

Окончен матч 26-го тура Pari Первой лиги, в котором играли «Черноморец» из Новороссийска и волгоградский «Ротор». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержала команда из Волгограда. Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра матча выступил Михаил Черемных из Перми.

Россия — Лига PARI . 26-й тур
29 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
1 : 4
Ротор
Волгоград
0:1 Эльдарушев – 56'     0:2 Эльдарушев – 66'     1:2 Жилкин – 75'     1:3 Алиев – 76'     1:4 Алиев – 90+3'    

Абу-Саид Эльдарушев вывел гостей вперёд на 56-й минуте, а на 66-й минуте он оформил дубль. Григорий Жилкин на 75-й минуте отыграл один мяч. Саид Алиев на 76-й забил третий гол волгоградцев в этой игре, а на 90+3-й минуте он также оформил дубль.

После этой игры «Черноморец» с 28 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги, «Ротор» с 39 очками располагается на четвёртой строчке.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Челябинск» проиграл «Чайке», ведя в счёте до 83-й минуты матча 26-го тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android