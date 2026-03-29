«Ротор» разгромил «Черноморец» в 26-м туре Первой лиги

Окончен матч 26-го тура Pari Первой лиги, в котором играли «Черноморец» из Новороссийска и волгоградский «Ротор». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержала команда из Волгограда. Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра матча выступил Михаил Черемных из Перми.

Абу-Саид Эльдарушев вывел гостей вперёд на 56-й минуте, а на 66-й минуте он оформил дубль. Григорий Жилкин на 75-й минуте отыграл один мяч. Саид Алиев на 76-й забил третий гол волгоградцев в этой игре, а на 90+3-й минуте он также оформил дубль.

После этой игры «Черноморец» с 28 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги, «Ротор» с 39 очками располагается на четвёртой строчке.