«Какая он звезда? Он прямо бессребреник такой». Писарев — о Фёдоре Черенкове

«Какая он звезда? Он прямо бессребреник такой». Писарев — о Фёдоре Черенкове
Тренер сборной России Николай Писарев высказался о бывшем футболисте московского «Спартака» и сборной СССР Фёдоре Черенкове.

«Я с ним год жил в одном номере. Ну какая он звезда? Да, он уникальный человек, конечно. Он очень простой. Ну, вот абсолютно! Он из Советского Союза, воспитан так. Его особенность была в том, что он прямо бессребреник такой. Он не понимал, как это пойти премиальные просить, что-то ещё. Вот это у него вообще отсутствовало. Ну а так… гениальный, конечно, футболист был», — сказал Писарев в интервью на YouTube-канале футболиста «Урала» Тимура Аюпова.

Черенков является трёхкратным победителем чемпионата СССР в составе московского «Спартака» и бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года.

Материалы по теме
«Минут пять было идти». Писарев рассказал, как не явился на первый вызов в сборную СССР
Комментарии
