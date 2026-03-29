Сигурдссон: второе чемпионство подряд будет удивительным достижением для «Краснодара»

Бывший футболист «Краснодара» Рагнар Сигурдссон высказался об игре «быков» в нынешнем сезоне.

«Очень интересно наблюдать за успехами «Краснодара». К сожалению, я не вижу много игр РПЛ по телевизору, но я всегда слежу за чемпионатом в приложениях на своём телефоне. Я думаю, что для РПЛ было бы хорошо, что новая команда стала чемпионом — не всегда выигрывать одним и тем же. Если «Краснодар» возьмёт второй титул подряд, это будет для них удивительным достижением», — сказал Сигурдссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 49 очков после 22 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 48 очков после 22 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 44 очками.

Разгром от «Краснодара», Соболев в огне, победа «Спартака». Главные события 22-го тура РПЛ
