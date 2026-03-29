Арсенал Т — Сокол, результат матча 29 марта 2026, счет 3:1, 26-й тур Первой лиги 2025/2026

Тульский «Арсенал» уверенно обыграл «Сокол» в 26-м туре Первой лиги
Завершился матч 26-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались тульский «Арсенал» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Артур Сагдиев. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

Россия — Лига PARI . 26-й тур
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
3 : 1
Сокол
Саратов
0:1 Шпитальный – 10'     1:1 Горбунов – 14'     2:1 Азявин – 16'     3:1 Азявин – 49'    

Первый гол в матче забил нападающий команды гостей Владислав Шпитальный на 10-й минуте. Полузащитник «Арсенала» Игорь Горбунов сравнял счёт на 14-й минуте. На 16-й минуте хавбек Илья Азявин вывел хозяев поля вперёд. Во втором тайме на 49-й минуте Илья Азявин оформил дубль.

«Арсенал» довёл количество набранных в сезоне очков до 35 и поднялся на девятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» с 16 очками в 26 матчах продолжает оставаться на последней строчке.

