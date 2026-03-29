Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тудор стал пятым тренером в истории АПЛ, который проработал с клубом менее 50 дней

Тренер Игор Тудор, уволенный из «Тоттенхэм Хотспур», возглавлял команду лишь на протяжении 43 дней. Таким образом, это пятый специалист в истории английской Премьер-лиги, который проработал с клубом менее 50 дней.

В эту группу специалистов также вошли Лес Рид («Чарльтон Атлетик», 40), Ангелос Постекоглу («Ноттингем Форест», 39), Сэм Эллардайс («Лидс Юнайтед», 30) и Кристиан Стеллини («Тоттенхэм Хотспур», 29).

Тудор тренировал «Тоттенхэм» с 14 февраля. При нём команда потерпела пять поражений в семи встречах. На данный момент команда с 30 очками занимает 17-е место в таблице АПЛ, на одно очко опережая зону вылета.

