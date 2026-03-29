Сборная Беларуси победила команду Армении в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Армении и Беларуси. Игра прошла на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). В качестве главного арбитра выступил Думитру Мунтян (Молдавия). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты гостей.

Первый мяч во встрече забил полузащитник сборной Беларуси Евгений Яблонский на восьмой минуте. На 72-й минуте форвард Герман Барковский удвоил преимущество гостей. На 88-й минуте Ваган Бичахчян отыграл один мяч, реализовав пенальти, и установил окончательный счёт в этой встрече — 2:1.

Обе команды не примут участия в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Беларусь заняла четвёртое место в группе С, набрав два очка. Национальная команда Армении расположилась на четвёртой строчке группы F с тремя очками.