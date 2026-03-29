«Родина» — «Урал»: Иван Тимошенко открыл счёт на 35-й минуте

В эти минуты идёт матч 26-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречаются московская «Родина» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречу обслуживает Матвей Заика. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Иван Тимошенко на 35-й минуте.

По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 46 очков в 25 встречах. «Урал» с 45 очками в 25 играх располагается на третьей строчке. Возглавляет таблицу воронежский «Факел», команда заработала 53 очка после 25 матчей.