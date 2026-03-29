«Может быть сложно». Рагнар Сигурдссон — о мотивации Карпина в сборной России

Бывший футболист «Краснодара» Рагнар Сигурдссон высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Я думаю, что у Карпина нет проблем с мотивацией в сборной России. На мой взгляд, он очень амбициозный тренер, который всегда хочет улучшить себя и всё вокруг себя и своей команды. Ему нравится, чтобы всё было идеально. Я помню его как тренера, который всегда работает и всегда думает о том, как совершенствоваться.

Вдохновить игроков может быть сложной задачей в такой ситуации. Но если есть способ сделать это, то я уверен, что Карпин сможет его найти», — сказал Сигурдссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

