Генич: по Карпину чувствуется, что у него в определённой степени присутствует демотивация

Комментатор Константин Генич высказался о мотивации главного тренера сборной России Валерия Карпина.

— Было бы здорово, если сборная России сыграла бы с европейской командой. Да даже ещё раз со сборной из Южной Америки, например, с Колумбией, Парагваем. С такими сборными была бы совсем другая афиша и мотивация у игроков. А в идеале утихомирить всю эту ситуацию и по примеру сборной Израиля допустить наши команды до международных матчей. К сожалению, пока ситуация не меняется. И даже по Карпину чувствуется, что у него в определённой степени присутствует демотивация.

— Лишь бы не ушёл из сборной.
— Не думаю, что так стоит вопрос. Карпин же сказал, что даже если «Реал» позовёт, то совмещать не будет. Даже если он уйдёт из сборной, чисто по‑человечески его можно будет понять. Когда ты прошёл через официальные матчи, остаётся определённая недосказанность с многоточием, и тебе на протяжении нескольких лет дают надежду возвращения. Ему, уверен, обидно, что он не может использовать этих игроков по назначению — в официальных матчах сборной России.

— Должна быть цель.
— Да. Была цель в «Динамо», но совместить не получилось, он ошибся. Карпин — амбициозный и требовательный к себе и к окружающим тренер. И я прекрасно пойму, если Валерий Георгиевич скажет: «Извините, я сосредоточусь на клубной работе», — сказал Генич «Матч ТВ».

Материалы по теме
Сборная России устала играть просто так
Сборная России устала играть просто так
