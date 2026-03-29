Состояние Луческу ухудшилось после непопадания Румынии на ЧМ, тренер не мог спать ночью

Состояние главного тренера сборной Румынии Мирчи Луческу ухудшилось после поражения от Турции (0:1) в 1/2 финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026. Об этом сообщает Gazeta Sporturilor. Напомним, сегодня, 29 марта, бывший главный тренер «Зенита» был экстренно госпитализирован.

По информации издания, 80-летний наставник не спал всю ночь после непопадания команды на ЧМ-2026. Кроме этого, специалист был раздражён на утренней тренировке сборной. Стресс усугубил самочувствие Луческу и привёл к нарушению сердечного ритма.

Луческу возглавляет сборную Румынии с лета 2024 года. С 2016 по 2017 год специалист тренировал «Зенит».