Состояние Луческу ухудшилось после непопадания Румынии на ЧМ, тренер не мог спать ночью

Состояние главного тренера сборной Румынии Мирчи Луческу ухудшилось после поражения от Турции (0:1) в 1/2 финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026. Об этом сообщает Gazeta Sporturilor. Напомним, сегодня, 29 марта, бывший главный тренер «Зенита» был экстренно госпитализирован.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 20:00 МСК
Турция
Окончен
1 : 0
Румыния
1:0 Кадыоглу – 53'    

По информации издания, 80-летний наставник не спал всю ночь после непопадания команды на ЧМ-2026. Кроме этого, специалист был раздражён на утренней тренировке сборной. Стресс усугубил самочувствие Луческу и привёл к нарушению сердечного ритма.

Луческу возглавляет сборную Румынии с лета 2024 года. С 2016 по 2017 год специалист тренировал «Зенит».

