Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» назвали две причины недовольства травмой Рафиньи — Marca

Комментарии

В «Барселоне» назвали две причины возмущения после травмы крайнего нападающего Рафиньи, полученной в расположении сборной Бразилии, сообщает Marca.

Разочарование вызвано чрезмерно напряжённым графиком для игроков и плотностью календаря. В клубе не понимают, зачем нужен перерыв на международные матчи, когда до конца клубных соревнований осталось всего два месяца. Вторая причина недовольства — матч между Бразилией и Францией в США, притом что большинство игроков этих сборных представляют европейские клубы. Однако матч проходил в Бостоне.

При этом в клубе не выражают негативной реакции в адрес игрока, а также главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.

В пятницу, 27 марта, «Барселона» сообщила о травме подколенного сухожилия правого бедра у Рафиньи. Подчёркивалось, что предполагаемый срок восстановления 29-летнего футболиста составит пять недель.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android