В «Барселоне» назвали две причины недовольства травмой Рафиньи — Marca

В «Барселоне» назвали две причины возмущения после травмы крайнего нападающего Рафиньи, полученной в расположении сборной Бразилии, сообщает Marca.

Разочарование вызвано чрезмерно напряжённым графиком для игроков и плотностью календаря. В клубе не понимают, зачем нужен перерыв на международные матчи, когда до конца клубных соревнований осталось всего два месяца. Вторая причина недовольства — матч между Бразилией и Францией в США, притом что большинство игроков этих сборных представляют европейские клубы. Однако матч проходил в Бостоне.

При этом в клубе не выражают негативной реакции в адрес игрока, а также главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.

В пятницу, 27 марта, «Барселона» сообщила о травме подколенного сухожилия правого бедра у Рафиньи. Подчёркивалось, что предполагаемый срок восстановления 29-летнего футболиста составит пять недель.