Рагнар Сигурдссон: у сборной Исландии уже не тот уровень, но ожидания по-прежнему высоки

Бывший футболист «Краснодара» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон высказался о результатах национальной команды после непопадания на чемпионат мира – 2026.

«Не выйти на чемпионат мира было очень печально для страны. После успеха до и во время Евро-2016, а также попадания на ЧМ-2018 в России ожидания от сборной Исландии были очень высокими. У команды уже не тот уровень, но исландцы по-прежнему хотят хороших результатов», — сказал Сигурдссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Исландия набрала семь очков и заняла третье место в группе D европейского отбора, пропустив вперёд Францию (16) и Украину (10).