РПЛ назвала клубы-лидеры по количеству и проценту успешных обводок после 22 туров

Мир Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале опубликовала рейтинг клубов по количеству и проценту успешных обводок после 22 туров.

В количественном отношении лидером является «Пари НН», у которого 298 успешных действий по этому показателю. В топ-5 также входят «Спартак» (289), «Ахмат» (283), ЦСКА (277) и «Зенит» (251).

По проценту успешных обводок после 22 туров лидирует «Зенит» (63%), а в топ-5 входят ЦСКА (61%), «Спартак» (60%), «Ахмат» (60%) и «Пари НН» (58%).

После 22 матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. На второй строчке располагается «Зенит», у которого 48 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (44 очка).