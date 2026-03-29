Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Тоттенхэма» после увольнения Тудора

«Тоттенхэм» связался с бывшим главным тренером «Брайтона» и «Марселя» Роберто Де Дзерби, чтобы узнать, готов ли наставник возглавить команду после увольнения Игора Тудора. Итальянский специалист склонен подождать до лета, так как хочет работать в команде английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, лондонский клуб также рассматривает Шона Дайча, Ади Хюттера (экс-тренера «Монако»), Робби Кина («Ференцварош»), Криса Хьютона (бывший наставник «Брентфорда») и Гарри Реднаппа. Сообщается, что одна из идей руководства — включить в тренерский штаб человека, имеющего отношение к «Тоттенхэму», даже если он не будет главным тренером.

Тудор тренировал «Тоттенхэм» с 14 февраля. При нём команда потерпела пять поражений в семи встречах. На данный момент команда с 30 очками занимает 17-е место в таблице АПЛ, на одно очко опережая зону вылета.