Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Тоттенхэма» после увольнения Тудора

Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Тоттенхэма» после увольнения Тудора
Комментарии

«Тоттенхэм» связался с бывшим главным тренером «Брайтона» и «Марселя» Роберто Де Дзерби, чтобы узнать, готов ли наставник возглавить команду после увольнения Игора Тудора. Итальянский специалист склонен подождать до лета, так как хочет работать в команде английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, лондонский клуб также рассматривает Шона Дайча, Ади Хюттера (экс-тренера «Монако»), Робби Кина («Ференцварош»), Криса Хьютона (бывший наставник «Брентфорда») и Гарри Реднаппа. Сообщается, что одна из идей руководства — включить в тренерский штаб человека, имеющего отношение к «Тоттенхэму», даже если он не будет главным тренером.

Тудор тренировал «Тоттенхэм» с 14 февраля. При нём команда потерпела пять поражений в семи встречах. На данный момент команда с 30 очками занимает 17-е место в таблице АПЛ, на одно очко опережая зону вылета.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android