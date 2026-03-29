Жерар Пике рассказал об игре вместе с Лионелем Месси в академии «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Жерар Пике поделился воспоминаниями об игре с нападающим Лионелем Месси в академии каталонского клуба.

«Я стал играть вместе с Месси, когда ему было 13 лет, этот парень уже тогда был невероятен. Мы побеждали во всех матчах со счётом 15:0, 20:0, в каждой игре он забивал много мячей.

Был большой вопрос относительно того, сможет ли Лео перенести всё то, что умеет на уровне детского футбола, на взрослый уровень. В этом и заключалось главное сомнение, ведь если бы он смог повторить всё это и на профессиональном уровне, то изменил бы историю футбола. Так и произошло», — приводит слова Пике Marca со ссылкой на подкаст The Late Run.