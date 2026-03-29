Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Родина» — «Урал»: Йорди Рейна забил третий гол хозяев поля с пенальти на 49-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 26-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречаются московская «Родина» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречу обслуживает Матвей Заика. Счёт в матче 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига PARI . 26-й тур
29 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Родина
Москва
2-й тайм
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Тимошенко – 35'     2:0 Максименко – 38'     3:0 Рейна – 49'    

Футболист «Родины» Йорди Рейна забил гол с пенальти на 49-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Иван Тимошенко на 35-й минуте. На 38-й миунте форвард Артём Максименко забил второй гол москвичей.

По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 46 очков в 25 встречах. «Урал» с 45 очками в 25 играх располагается на третьей строчке. Возглавляет таблицу воронежский «Факел», команда заработала 53 очка после 25 матчей.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android