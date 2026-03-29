Биксант Лизаразю: футболисты не должны превращаться в пешек на шахматной доске

Бывший игрок сборной Франции и «Баварии» Биксант Лизаразю полагает, что современный футбол чрезмерно полагается на тактику.

«Новое правило с пятью заменами за матч меня не порадовало, ведь эти изменения усиливают абсолютную тренерскую власть. Футболисты не должны превращаться в пешек на шахматной доске, а также становиться роботами, выполняющими тренерские указания, как это происходит в американском футболе. Я не хочу, чтобы европейский футбол стал таким же, как американский.

Разумеется, тактика всегда была важна в футболе, но не следует и отказываться от того, что делает футболистов такими замечательными: от их свободы, творческого начала и непредсказуемости. Никто не указывал Пеле, Марадоне или Зидану, как играть в футбол. Их вдохновенная игра сама сделала футбол легендарным.

Сейчас мне нравятся такие игроки, как Майкл Олисе, ведь он нарушает стереотипы о современном футболе, он свободен. Он играет так, как пожелает, показывая это на поле. Олисе напоминает, что футбол в большей степени должен принадлежать футболистам, а не тренерам», — написал Лизаразю в своей колонке для L’Équipe.