Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Биксант Лизаразю: футболисты не должны превращаться в пешек на шахматной доске

Бывший игрок сборной Франции и «Баварии» Биксант Лизаразю полагает, что современный футбол чрезмерно полагается на тактику.

«Новое правило с пятью заменами за матч меня не порадовало, ведь эти изменения усиливают абсолютную тренерскую власть. Футболисты не должны превращаться в пешек на шахматной доске, а также становиться роботами, выполняющими тренерские указания, как это происходит в американском футболе. Я не хочу, чтобы европейский футбол стал таким же, как американский.

Разумеется, тактика всегда была важна в футболе, но не следует и отказываться от того, что делает футболистов такими замечательными: от их свободы, творческого начала и непредсказуемости. Никто не указывал Пеле, Марадоне или Зидану, как играть в футбол. Их вдохновенная игра сама сделала футбол легендарным.

Сейчас мне нравятся такие игроки, как Майкл Олисе, ведь он нарушает стереотипы о современном футболе, он свободен. Он играет так, как пожелает, показывая это на поле. Олисе напоминает, что футбол в большей степени должен принадлежать футболистам, а не тренерам», — написал Лизаразю в своей колонке для L’Équipe.

Материалы по теме
Фабрицио Романо опубликовал инсайд о назначении Зидана в сборную Франции
