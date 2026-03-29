Савиола назвал экс-игрока «Зенита» следующим капитаном сборной Аргентины после ухода Месси

Экс-нападающий «Барселоны», «Реала» и сборной Аргентины Хавьер Савиола выразил мнение, что бывший футболист «Зенита» Леандро Паредес станет капитаном национальной команды после того, как форвард Лионель Месси завершит карьеру.

«Леандро Паредес обладает яркой индивидуальностью. Это игрок, который доказывал свою состоятельность в последние несколько лет и может стать фантастическим капитаном», — приводит слова Савиолы Goal.

Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год, проведя в России два сезона, в течение которых полузащитник сыграл 61 матч, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. За сборную Аргентины футболист провёл 75 матчей и забил пять мячей.