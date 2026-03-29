Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Савиола назвал экс-игрока «Зенита» следующим капитаном сборной Аргентины после ухода Месси

Комментарии

Экс-нападающий «Барселоны», «Реала» и сборной Аргентины Хавьер Савиола выразил мнение, что бывший футболист «Зенита» Леандро Паредес станет капитаном национальной команды после того, как форвард Лионель Месси завершит карьеру.

«Леандро Паредес обладает яркой индивидуальностью. Это игрок, который доказывал свою состоятельность в последние несколько лет и может стать фантастическим капитаном», — приводит слова Савиолы Goal.

Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год, проведя в России два сезона, в течение которых полузащитник сыграл 61 матч, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. За сборную Аргентины футболист провёл 75 матчей и забил пять мячей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android