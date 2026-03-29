Хавьер Савиола назвал две команды, которые должны сыграть в финале ЧМ-2026

Хавьер Савиола назвал две команды, которые должны сыграть в финале ЧМ-2026
Экс-нападающий «Барселоны», «Реала» и сборной Аргентины Хавьер Савиола выразил мнение относительно финалистов чемпионата мира 2026 года.

«Мы — претенденты на победу. Потому что мы уже выиграли Кубок мира; у нас есть лучший игрок в мире и один из лучших в истории.

Достигнув вершины, нужно постоянно доказывать свою состоятельность и завоёвывать уважение как действующие чемпионы мира. Надеюсь, мы сможем сыграть с Испанией на чемпионате мира в финале», — приводит слова Савиолы Marca.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

