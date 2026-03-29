«Признак слабости». Губерниев — о нецензурной речи Карпина в перерыве игры с Никарагуа

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о нецензурной речи главного тренера сборной России Валерия Карпина в перерыве товарищеского матча с командой Никарагуа (3:1).

«Перед матчем мне сказали, что Никарагуа — бойкая команда, к прессингу и давлению которой нужно готовиться. Странно, что футболисты об этом не знали и не понимали. Когда об этом говорит Карпин, у меня вопрос: тренерский штаб ничего не знал? То есть я об этом знаю, а знал ли тренерский штаб?

Может быть, сделали дымовую завесу в виде мата, чтобы все обсуждали не суть, что команда оказалась неготовой к первому тайму, а чтобы обсуждали ненормативную лексику. Я как матерщинник со стажем считаю, что в мире есть и другие слова, которые бы в том числе объясняли бы какие-то моменты и истины для футболистов. Это признак слабости. В данном случае — тренерского штаба российской сборной», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.