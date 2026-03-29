Кристофер Ву признан игроком марта в «Спартаке»

Защитник Кристофер Ву признан игроком марта в «Спартаке» по результатам голосования болельщиков. Об этом информирует телеграм-канал красно-белых.

Камерунский футболист набрал 38% голосов, опередив полузащитника Эсекьеля Барко на 2%.

В пяти матчах, проведённых в марте, у футболиста два гола. При его участии команда в марте дважды сыграла «на ноль»: в матче чемпионата с «Оренбургом» (2:0) и кубковой встрече с московским «Динамо» (1:0).

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

После 22 туров чемпионата России «Спартак» набрал 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

