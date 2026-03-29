«Весь мир матерится». Канчельскис — о речи Карпина в перерыве матча Россия — Никарагуа

«Весь мир матерится». Канчельскис — о речи Карпина в перерыве матча Россия — Никарагуа
Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис отреагировал на нецензурную речь главного тренера сборной России Валерия Карпина в перерыве товарищеского матча с национальной командой Никарагуа (3:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

— РФС выложил видео, где Валерий Карпин во время установки в перерыве матча с Никарагуа использует мат. Насколько это приемлемо?
— Мат используется всегда, он был, есть и будет. Не надо заострять на этом внимание. Во время моей карьеры в раздевалках был сплошной мат.

— Но, может, не стоит это выкладывать в соцсети?
— Весь мир матерится. Или если мы не будем материться, сборная России выиграет чемпионат мира? Я тогда не буду материться. Мы простые люди, не надо из этого делать что-то особенное, — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Вы не ожидали». Карпин матерился на футболистов сборной в перерыве игры с Никарагуа
