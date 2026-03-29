«Весь мир матерится». Канчельскис — о речи Карпина в перерыве матча Россия — Никарагуа

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис отреагировал на нецензурную речь главного тренера сборной России Валерия Карпина в перерыве товарищеского матча с национальной командой Никарагуа (3:1).
— РФС выложил видео, где Валерий Карпин во время установки в перерыве матча с Никарагуа использует мат. Насколько это приемлемо?
— Мат используется всегда, он был, есть и будет. Не надо заострять на этом внимание. Во время моей карьеры в раздевалках был сплошной мат.
— Но, может, не стоит это выкладывать в соцсети?
— Весь мир матерится. Или если мы не будем материться, сборная России выиграет чемпионат мира? Я тогда не буду материться. Мы простые люди, не надо из этого делать что-то особенное, — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 29 марта 2026
