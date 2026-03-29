Стивен Джеррард назвал игрока, который смог бы заменить Мохамеда Салаха в «Ливерпуле»

Бывший капитан и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард полагает, что вингер «Вест Хэм Юнайтед» Крисенсио Саммервилл мог бы заменить Мохамеда Салаха в составе мерсисайдцев.

«Я большой поклонник Саммервилла. Он просто великолепен в игре один в один. Крисенсио голоден до побед, он стал лучом света в команде, которая борется за выживание. На протяжении сезона он стал только лучше», — сказал Джеррард в интервью для TNT Sports.

Ранее Салах объявил, что текущий сезон станет последним для него в английском клубе. Египетский вингер играет за мерсисайдцев с 2017 года. Салах провёл 310 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 189 голов и сделал 92 ассиста.

В 27 матчах нынешнего клубного сезона Саммервилл забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.