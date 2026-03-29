Тудор не стал требовать у «Тоттенхэма» компенсацию за расторжение контракта — Джейкобс

«Тоттенхэм Хотспур» уволил Игора Тудора с поста главного тренера команды. Специалист не стал требовать у «шпор» компенсацию за преждевременное расторжение трудового договора. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X со ссылкой на своего коллегу Алекса Крука.

Тудор тренировал «Тоттенхэм» с 14 февраля. При нём команда потерпела пять поражений в семи встречах. На данный момент команда с 30 очками занимает 17-е место в таблице АПЛ, на одно очко опережая зону вылета.

В послужном списке специалиста также есть «Ювентус», «Лацио», «Марсель», «Верона», «Удинезе», «Галатасарай» и другие команды.