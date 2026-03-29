В сборной Германии выбрали основного вратаря на замену тер Штегену — Плеттенберг

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман определился с выбором вратарей на тот случай, если голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сможет принять участия в матчах чемпионата мира — 2026. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По данным источника, Оливер Бауманн из «Хоффенхайма» станет основным вратарём национальной команды в случае отсутствия тер Штегена в заявке. Александр Нюбель из «Баварии», выступающий на правах аренды за «Штутгарт», будет запасным голкипером, а имя третьего стража ворот станет известно позднее.

На чемпионате мира — 2026 сборная Германии сыграет в группе Е с командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.