Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сборной Германии выбрали основного вратаря на замену тер Штегену — Плеттенберг

Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман определился с выбором вратарей на тот случай, если голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сможет принять участия в матчах чемпионата мира — 2026. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По данным источника, Оливер Бауманн из «Хоффенхайма» станет основным вратарём национальной команды в случае отсутствия тер Штегена в заявке. Александр Нюбель из «Баварии», выступающий на правах аренды за «Штутгарт», будет запасным голкипером, а имя третьего стража ворот станет известно позднее.

На чемпионате мира — 2026 сборная Германии сыграет в группе Е с командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android