Экс-футболисту «Баварии» грозит тюремное заключение — Bild

Прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении бывшего защитника сборной Германии и «Баварии» Жерома Боатенга за вождение в период лишения прав, сообщает Bild.

Боатенгу грозит штраф или тюремное заключение сроком до одного года, так как в Германии подобное нарушение является уголовным преступлением. Также возможно пожизненное лишение водительских прав за повторные нарушения. В случае штрафа футболисту придётся заплатить от 30 до 40 дневных ставок, размер которой рассчитывается исходя из ежемесячного чистого дохода.

Ранее Боатенг был обвинён в нанесении телесных повреждений бывшей девушке. Региональный суд в Мюнхене вынес решение по делу об избиении. Боатенг получил условный штраф в размере € 200 тыс.