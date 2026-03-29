Колумбия — Франция: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 29 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Колумбии и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Northwest Stadium» (Ландовер, США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Колумбия: Монтеро, Муньос, Санчес, Мурильо, Мохика, Риос, Лерма, Родригес, Диас, Арьяс, Суарес.

Франция: Самба, Калюлю, Лакруа, Эрнандес, Динь, Заир-Эмери, Канте, Аклиуш, Шерки, Дуэ, Тюрам.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба попал в заявку колумбийской команды на матч и начнёт встречу на скамейке запасных.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Франция заняла первое место в группе D с 16 очками в активе, а национальная команда Бразилии расположилась на третьей строчке группы южноамериканского отбора (28 очков).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).