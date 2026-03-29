Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 29 марта

В воскресенье, 29 марта, состоялись четыре матча в рамках 26-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 29 марта:

«Чайка» — «Челябинск» — 2:1;

«Черноморец» — «Ротор» — 1:4;

«Арсенал» (Тула) — «Сокол» — 3:1;

«Родина» – «Урал» — 3:1.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 53 очка после 25 матчей. На второй строчке располагается «Родина», у которой 49 очков. Тройку лидеров замыкает «Урал» (45). На последнем, 18-м месте находится «Сокол» (16). «Чайка» — 17-я (19), а «Уфа» — 16-я (26).