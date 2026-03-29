Экс-тренер «Эвертона» назвал игрока, трансфер которого мог помочь ему остаться в клубе

Бывший главный тренер «Эвертона» Шон Дайч полагает, что трансфер полузащитника Скотта Мактоминея из «Манчестер Юнайтед» в стан «ирисок» мог бы повлиять на судьбу специалиста в команде из Ливерпуля. Сейчас шотландец выступает за «Наполи».

«Когда я работал в «Эвертоне», то был очень близок к трансферу Мактоминея, представляете? Я был очень близок к этому, до сих пор поверить не могу, что всё сорвалось. Его агент вроде даже говорил, что Скотт поддерживал эту идею. Сделка по Мактоминею была близка к завершению.

Я не буду называть имени, но был игрок, который уходил в другую команду, а я не смог довести дело до конца. Думаю, этот переход мог бы всё изменить для меня», — приводит слова Дайча talkSPORT.